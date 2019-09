Ein Kleinbus-Fahrer ist bei einem Unfall in Mücke (Vogeslberg) schwer verletzt worden.

Das Fahrzeug des 56-Jährigen kam laut Polizei am frühen Samstagmorgen von der Straße ab und überschlug sich in einer Wiese. Der Mann war in dem Wrack einklemmt. Er wurde befreit und danach zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.