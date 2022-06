Im Frankfurter Stadtteil Fechenheim ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden.

Der 50 Kilogramm schwere Blindgänger sollte noch in der Nacht unschädlich gemacht werden, teilten Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend mit. Die Bombe wurde in der Carl-Benz-Straße im Osthafen-Becken 2 gefunden. Zehn Haushalte, die in dem reinen Industriegebiet leben, seien von der Evakuierung betroffen.



Rund um den Fundort der Bombe wurde ein Sicherheitsradius von 250 Metern gezogen. Wegen der Entschärfung der Fliegerbombe wurde die Hanauer Landstraße im betroffenen Bereich vorübergehend gesperrt. "Wir arbeiten hier mit kleinem Besteck", sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem hr und sprach von einem "wenig spektakulären" Bombenfund.