Durch brennendes Fett aus einer Fritteuse sind am Donnerstag in Wabern ein kleines Kind sowie ein Mann verletzt worden.

Der 58-Jährige habe schwere Verbrennungen erlitten und sei in eine Klinik geflogen worden, teilte die Polizei in Homberg/Efze mit. Nach den ersten Erkenntnissen bestehe keine Lebensgefahr.

Das ein Jahr alte Kind war bei dem Brand in einem Betrieb in Wabern leicht verletzt worden, es hatte sich in der Nähe der Küche aufgehalten. Gäste wurden nicht verletzt. Die Ursache des Unglücks war zunächst unbekannt.