Unfälle in Südhessen

Ein Kleinflugzeug ist nahe dem Flugplatz Egelsbach abgestürzt. Qualmende Wrackteile waren auf einem Spargelacker zu sehen. Ob es Tote oder Verletzte gibt, ist nicht bekannt. In der Nähe verunglückte ein Polizeiauto. Zwei Menschen starben.

Das Kleinflugzeug sei am Sonntag gegen 15.30 Uhr bei Erzhausen (Darmstadt-Dieburg) abgestürzt, sagte ein Polizeisprecher dem hr. Erste Bilder vom Unfallort zeigen qualmende Wrackteile auf einem Spargelfeld. Die Absturzstelle liegt in direkter Nähe zum Flugplatz Egelsbach (Offenbach).

Woher das Kleinflugzeug kam und wie viele Menschen darin saßen, ist noch unklar. Dem Polizeisprecher zufolge könnten bis zu vier Menschen in dem Flieger Platz gefunden haben. Über Tote oder Verletzte gab es bis 17 Uhr keine Informationen.

Zahl der Insassen zunächst unklar

Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung waren am Nachmittag auf dem Weg zur Unglücksstelle. Sie müssen das Wrack untersuchen, ehe die Bergung starten kann. "Wir gehen davon aus, dass es eine lange Nacht wird", kündigte ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort an.

Ersthelfer stehen neben Wrackteilen. Bild © Michael Seeboth (hr)

Zwei Tote und drei schwerverletzte Polizisten auf Bundesstraße

Wenige Kilometer von der Unglücksstelle ereignete sich am Nachmittag zudem ein tödlicher Autounfall. Nach ersten Informationen der Polizei prallte ein Polizeiauto auf der B486 nahe der Anschlussstelle Langen (Offenbach) mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Dabei seien zwei Insassen des Pkw gestorben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Offenbach. Die drei in dem Streifenwagen sitzenden Polizisten wurden demzufolge schwer verletzt.

Möglicherweise befanden sich die Beamten auf dem Weg zum Ort, wo zuvor das Kleinflugzeug abgestürzt war. Man habe zuvor die verfügbaren Beamten aus dem Umkreis alarmiert, sagte der Sprecher.

Sendung: hr-iNFO, 31.3.2019, 17 Uhr