Die Unfallstelle in Grävenwiesbach Bild © wiesbaden112.de

Bei einem Unfall auf der B456 bei Grävenwiesbach sind eine Mutter und ihre Tochter schwer verletzt worden. Die Frau hatte einem Tier ausweichen wollen. Das Kind musste vor Ort reanimiert werden.

Die 36 Jahre alte Autofahrerin war am Sonntag gegen 10.30 Uhr mit ihrer drei Jahre alten Tochter auf der B456 von Usingen in Richtung Grävenwiesbach (Hochtaunus) unterwegs, als sie nach ersten Erkenntnissen der Polizei einem tief fliegenden Vogel nach rechts ausweichen wollte. Dabei geriet das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, schleuderte eine Böschung hinab und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum.

Das Kind wurde dabei eingeklemmt und schwerst verletzt. Das Mädchen musste von der Feuerwehr befreit und noch vor Ort reanimiert werden. Ein Rettungshubschrauber flog die Dreijährige in eine Klinik. Ihre Mutter wurde ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die B456 war am Sonntagnachmittag an der Unfallstelle noch in beide Richtungen gesperrt. Die Höhe des Schadens war zunächst unbekannt.

Fünf Verletzte bei Unfall in Karben

Bei einem weiteren schweren Unfall wurden am Samstagabend bei Karben (Wetterau) fünf Menschen verletzt, drei davon ebenfalls schwer. Laut Polizei hatte ein 26-Jähriger beim Abbiegen einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen.

Der Verursacher kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Seine beiden Beifahrer wurden auch schwer verletzt, die zwei Insassen des anderen Autos leicht.

