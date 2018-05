Ein anderthalbjähriger Junge ist in Kassel aus einem Küchenfenster im zweiten Stock eines Hauses gestürzt. Das Kleinkind erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Bild © picture-alliance/dpa

Die Ermittler gehen von einem tragischen Unfall aus: Das Kleinkind kletterte laut Polizei am Donnerstagabend in einem unbeobachteten Moment über einen Stuhl auf den Küchentisch und stürzte von dort aus dem Fenster.

Auf Gehweg gestürzt

Die Mutter befand sich zusammen mit dem anderthalbjährigen Jungen in der Küche des Mehrfamilienhauses in Kassel, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie kochte dort und hatte das Fenster zum Lüften geöffnet.

Das Kleinkind fiel aus dem Fenster im zweiten Stock auf den darunter liegenden Gehweg. Bei dem Sturz wurde es lebensgefährlich verletzt. Ein junges Paar beobachtete den Vorfall und alarmierte sofort den Rettungsdienst. Der kleine Junge kam in ein Krankenhaus.

