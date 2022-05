"Letzte Generation" blockiert Kreuzung in Kassel

Klimaprotest "Letzte Generation" blockiert Kreuzung in Kassel

Aktivisten der selbsternannten "Letzten Generation" haben am Montag die Kreuzung am Holländischen Platz in Kassel blockiert.

Eigenen Angaben zufolge wollten sie damit gegen Pläne der Bundesregierung für Öl-Bohrungen in der Nordsee protestieren. Nach Polizeiangaben klebten sich einige der sieben Beteiligten auf dem Asphalt fest, andere setzten sich auf die Straße. Die Polizei löste die Blockade und gab die Straße gegen 19 Uhr wieder für den Verkehr frei. Die Aktivisten erwartet ein Strafverfahren.