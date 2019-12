Klingelanlage in Brand gesetzt

Unbekannte haben am Donnerstagabend die Klingelanlage eines Wohnhauses in Lauterbach (Vogelsberg) in Brand gesetzt.

Die Bewohnerin konnte das Feuer schnell löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf die Holzfassade des Hauses verhindern, wie die Polizei am Freitag mitteilte.