Eine falschen Ärztin aus Fritzlar soll für den Tod von mindestens vier Patienten verantwortlich sein. Nun hat die Staatsanwaltschaft die Leiche eines möglichen Opfers exhumieren lassen.

Im Fall der mutmaßlich falschen Ärztin aus Nordhessen ist ein 2016 verstorbener 80-Jähriger exhumiert worden. Wie die Staatsanwaltschaft Kassel am Dienstag mitteilte, soll dadurch die Todesursache des Mannes geklärt werden. Außerdem soll es Erkenntnisse darüber geben, ob eine mögliche Fehlbehandlung der falschen Ärztin zum Tod des Mannes geführt haben könnte.

Totschlag, Körperverletzung, Urkundenfälschung

Zunächst hatte die Hessische Niedersächsische Allgemeine berichtet. Von 2015 bis 2018 hatte eine 48-Jährige in einer Klinik in Fritzlar als Assistenzärztin gearbeitet. Sie soll ohne entsprechende Ausbildung Patienten betäubt haben. Vier starben, in acht weiteren Fällen sollen Gesundheitsschäden eingetreten sein.

Ob es weitere Opfer gibt, prüfen die Behörden. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln unter anderem wegen des Verdachts des Totschlags, gefährlicher Körperverletzung, Urkundenfälschung, Betrugs und des Missbrauchs von Titeln.

Keine weiteren Exhumierungen geplant

Laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft Kassel fand die Exhumierung bereits am Freitag in Gensungen (Schwalm-Eder-Kreis) statt. Direkt im Anschluss sei eine rechtsmedizinische Untersuchung in Kassel erfolgt. Erste Ergebnisse der Untersuchung lägen zwar bereits vor, könnten jedoch im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen noch nicht öffentlich gemacht werden, hieß es am Montag.

Die Leiche sei noch am gleichen Tag wieder beigesetzt worden. Weitere Exhumierungen seien zurzeit nicht geplant. Teilweise seien die Betroffenen auch feuerbestattet worden und eine Exhumierung sei nicht möglich.