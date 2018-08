Die Abfangjäger der Alarmrotten sind an zwei Standorten in Deutschland stationiert und sollen so innerhalb weniger Minuten jeden Ort anfliegen zu können.

Die Abfangjäger der Alarmrotten sind an zwei Standorten in Deutschland stationiert und sollen so innerhalb weniger Minuten jeden Ort anfliegen zu können. Bild © Deutsche Luftwaffe/Petersen

Zwei Knallgeräusche haben am Wochenende viele Hessen aus dem morgendlichen Schlaf gerissen. Verantwortlich dafür war ein ägyptisches Flugzeug: Der Pilot hatte die Luftwaffe auf den Plan gerufen.

Der Grund für zwei laute Knallgeräusche, die am Samstag über große Teile Hessens hörbar waren, ist nun klar: Die Luftwaffe hatte zwei Abfangjäger in die Luft geschickt, um direkten Kontakt zu einem ägyptischen Verkehrsflugzeug aufzunehmen. Das sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Sonntag hessenschau.de. Zuvor war der Funkkontakt zwischen dem Flieger und der Deutschen Flugsicherung (DFS) abgebrochen.

Die beiden Jagdflugzeuge starteten am frühen Samstagmorgen im oberbayrischen Neuburg und gingen in den Überschallflug über. Dabei kam es zu den weithin wahrnehmbaren Knallgeräuschen, die zahlreiche Bürger von der Wetterau über den Vogelsberg bis nach Marburg aufschreckten.

Die Polizei berichtete von besorgten Anrufen, einige hatten offenbar eine Explosion befürchtet. Andere erkannten den klassischen Schallmauer-Durchbruch eines Düsenjets, wie er in den 80er und frühen 90er Jahren bei Militärübungen noch deutlich häufiger in Deutschland zu hören war.

Bedienungsfehler ruft Eurofighter auf den Plan

Statt einer Übung handelte es sich in diesem Fall um eine routinemäßige Vorsichtsmaßnahme. Der Luftraum sei in Sektoren gegliedert, erklärte ein Sprecher der DFS in Langen. Beim Erreichen eines neuen Sektors ändere sich gewöhnlich die Funkfrequenz zwischen Flugsicherung und dem betroffenen Flieger. Diese müsse der jeweilige Pilot stets händisch einstellen – und dabei komme es immer wieder zu Bedienungsfehlern. Heißt: Der Funkkontakt bricht ab, und wenn der Pilot seinen Fauxpas selbst nicht schnell genug bemerkt, informiert die Flugsicherung die Luftwaffe über eine potenzielle Gefahrenlage.

Weitere Informationen "Daumen hoch" aus dem Cockpit Im Normalfall setzen sich die Abfangjäger links neben die betroffene Passagiermaschine und nehmen Blickkontakt mit den Piloten auf. Die Verständigung ohne Funk basiert auf international standardisierten Handzeichen. Oftmals reiche aber auch ein "Daumen hoch", sagte der Sprecher der Luftwaffe. Ende der weiteren Informationen

So auch in diesem Fall: Die beiden in Neuburg stationierten Eurofighter der so genannten Alarmrotte der Luftwaffe - einer ständig in Alarmbereitschaft stehenden Einheit – gingen in die Luft und machten sich auf den Weg zu dem ägyptischen Flieger, der den Düsseldorfer Flughafen ansteuerte. Die Knallgeräusche waren dabei nicht nur in Hessen, sondern auch in Teilen Bayerns und im südlichen Nordrhein-Westfalen zu hören.

Noch bevor die Jets die abtrünnige Passagiermaschine eingeholt hatten, gab es die Entwarnung: Der Pilot der ägyptischen Maschine meldete sich per Funk – er hatte es versäumt, die neue Funkfrequenz richtig einzurasten, wie der Sprecher der Luftwaffe sagte. Wegen solcher Vorfälle werde die in Neuburg und Wittmund (Niedersachsen) stationierte Alarmrotte etwa 15 bis 20 Mal pro Jahr aktiviert.

Weitere Informationen Nationales Lagezentrum nach Vorfall in Frankfurt gegründet Die Entscheidung, Abfangjäger in die Luft zu schicken, fällt letztlich im Nationalen Lage- und Führungszentrum Sicherheit im Luftraum (NLFZ SiLuRa) bei Uedem am Niederrhein. Dort sitzen Vertreter des Bundesinnen-, Verkehrs- und Verteidigungsministeriums. Das NLFZ SiLuRa wurde im Juli 2003 eröffnet. Es entstand nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und nach dem Irrflug eines Kleinflugzeugs über der Frankfurter Innenstadt 2003. Ende der weiteren Informationen

