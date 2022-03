Rund 600 alte Wasserzähler haben Unbekannte vom Gelände einer Firma in Hirschhorn (Bergstraße) gestohlen.

Die Beute mit einem Gesamtgewicht von knapp einer Tonne rollten sie zunächst in firmeneigenen Mülltonen vom Gelände und verluden sie anschließend in einen Transporter, wie die Polizei am Montag berichtete. Den Messingwert des Diebesguts schätzten die Beamten auf etwa 5.000 bis 6.000 Euro.