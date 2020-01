Auf einer Mülldeponie hat die Polizei Knochen einer seit Oktober vermissten Frau aus Frankfurt gefunden. Ihr Mann soll sie getötet haben.

Im Fall der vermissten Frau aus Frankfurt-Nied ist die Polizei auf der Suche nach sterblichen Überresten im Müll des Deponieparks Flörsheim-Wicker (Main-Taunus) fündig geworden. Bei umfangreichen Durchsuchungen eines etwa 20.000 Tonnen großen Schlackebergs wurden Menschenknochen gefunden, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Die Bild-Zeitung hatte zuvor berichtet.

DNA-Untersuchungen bestätigten, dass es sich um Knochen der bereits seit dem 23. Oktober vermissten 43-Jährigen handelt.

Blutspuren in der Wohnung

Die Staatsanwaltschaft verdächtigt den 37 Jahre alten Ehemann, die Frau in der Nacht zum 24. Oktober in der gemeinsamen Wohnung getötet zu haben.

Der Verdacht gründe sich auf seine widersprüchlichen Angaben und auf Blutspuren, die in der Wohnung gesichert wurden, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte. Die Ermittlungen wegen Totschlagverdachts dauern an. Der Mann sitzt seit Mitte November in Untersuchungshaft.

Sendung: hr-iNFO, 13.01.2020, 10:40 Uhr