Bei einem versuchten Raubüberfall in der eigenen Wohnung ist ein 44-Jähriger in Homberg (Efze) schwer verletzt worden. Er erlitt mehrere Knochenbrüche im Gesicht.

Bild © picture-alliance/dpa

Zwei unbekannte Täter überfielen den 44-jährigen Homberger in seiner Wohnung und versuchten Bargeld von ihm zu erpressen. Der brutale Überfall ereignete sich bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 44-Jährige erlitt mehrere Knochenbrüche im Gesicht und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen hatte das Opfer erst zu Beginn der Woche befragt werden können, so die Polizei.

Tat im Drogenmilieu möglich

Der Mann war von einem lauten Knall aus dem Bett aufgeschreckt. Als er aufstand, um nachzusehen, woher der Krach kam, wurde er plötzlich von den beiden Unbekannten bedroht, die Bargeld forderten. Einer der Männer hatte nach Aussage des Opfers ein großes Messer in der Hand.

Als er ihnen kein Geld gab, sei es zu einem Kampf gekommen, bei dem dem 44-Jährigen mehrfach heftig ins Gesicht geschlagen worden sei, teilte die Polizei weiter mit. Erst als ein Nachbar dem Opfer zu Hilfe kam, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten aus der Wohnung. Die Polizei fahndet jetzt nach den Männern. Eine Tat im Drogenmilieu wird nicht ausgeschlossen.

