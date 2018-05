Hat es geschmeckt? Die ehrliche Antwort auf diese Frage hat einem Gast in Stadtallendorf eine Tracht Prügel eingebracht. Der 29-Jährige fand seine Pizza nicht lecker und sagte das auch. Der Koch ließ darauf die Fäuste fliegen.

Eine Beschwerde über die ihm vorgesetzte Pizza hat einen Gast in Stadtallendorf vom Restaurant direkt ins Krankenhaus gebracht. Bereits am vergangenen Freitag hatte ein 29-Jähriger gegen 17 Uhr in einer Gaststätte in der Innenstadt eine Pizza bestellt, die offenbar nicht ganz nach seinem Geschmack war, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Nach dem Konsum beschwerte sich der Gast über die Qualität des Essens. Der Koch fühlte sich dadurch offenbar in seiner Ehre gekränkt, bedrohte den Mann und schlug dann mehrmals mit der Faust zu.

Das 29 Jahre alte Opfer kam in ein Krankenhaus. Den Küchenchef erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung. Die Polizei sucht noch Zeugen, die den Vorgang in der Gaststätte beobachtet haben.

Sendung: hr-fernsehen, hallo hessen, 02.05.2018, 16.00 Uhr