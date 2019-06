Ein Kofferdieb könnte für die Sperrung der ICE-Strecke von Frankfurt in Richtung Köln verantwortlich sein.

Nach Polizeiangaben soll ein Mann am Donnerstag einen geklauten Koffer am Flughafen in einen anderen Zug gestellt und damit die Evakuierung verursacht haben. Das herrenlose Gepäckstück war in Montabaur entdeckt und von Spezialkräften untersucht worden.