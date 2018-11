Großeinsatz von Rettungskräften in einer Shisha-Bar in Hofheim.

Fünf Verletzte in Shisha-Bar in Hofheim

In einer Shisha-Bar im Main-Taunus-Kreis sind in der Nacht zum Samstag fünf Menschen verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Ursache war ein zu hoher Kohlenmonoxid-Gehalt in der Luft. Gegen den Barbetreiber wird ermittelt.

Ein Großaufgebot von Notdiensten, Feuerwehr und Polizei rückte in der Nacht zum Samstag aus, um die Gäste einer Shisha-Bar in Hofheim (Main-Taunus) zu versorgen. In der Bar war Kohlenmonoxid-Alarm ausgelöst worden, wie die Polizei am Samstag berichtete. Zwei Menschen mussten schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Sie kamen zur Behandlung in eine Druckkammer.

Kurz zuvor hatte ein Besucher über gesundheitliche Probleme geklagt. Die Feuerwehr stellte in dem Lokal den erhöhten Kohlenmonoxid-Wert fest und ließ die Bar räumen und lüften. Dort befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls etwa 30 Gäste. Die genaue Ursache für den Vorfall ist noch unbekannt. Die Bar wurde bis auf weiteres geschlossen. Gegen den 29-jährigen Betreiber der Shisha-Bar wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Häufig durch schlechte Belüftung verursacht

Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das mit den menschlichen Sinnen nicht wahrnehmbar ist. Es entsteht bei Verbrennungen etwa von Kohle auf einer Wasserpfeife. Erhöhte Kohlenmonoxid-Werte in der Luft können für Menschen tödlich sein. Kohlenmonoxid-Vergiftungen treten in Shisha-Bars immer wieder auf, wenn die Lokale schlecht belüftet sind.

hr-iNFO, 24.11.2018, 06.00 Uhr