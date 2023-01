Einsatzkräfte haben einen Mann in einer Wohnung bewusstlos aufgefunden. Grund war wohl eine defekte Kochplatte.

Ein Familienvater hat in Waldbrunn (Limburg-Weilburg) vermutlich wegen einer defekten mobilen Kochplatte in der Wohnung eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Nach Angaben der Polizei vom Montag fanden Einsatzkräfte den Mann bewusstlos auf. Er sowie seine Frau und zwei Kinder kamen in ein Krankenhaus.