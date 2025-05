Kokain-Dealer in Darmstadt in U-Haft

Zwei 39-Jährige sind nach einem größeren Fund von Kokain in Darmstadt in Untersuchungshaft gekommen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren bei einer Kontrolle in der Frankfurter Straße am Dienstagnachmittag Geld und Drogen gefunden worden. In einer Wohnung wurden dann mehr als 50 Plomben mit Kokain sichergestellt.