Ein 46 Jahre alter Fußgänger ist nach einer Kollision mit einem Radfahrer in Marburg an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Er war bereits am Sonntag in der Nähe der Universitätsbibliothek mit einem 21 Jahre alten Radfahrer zusammengestoßen. Auch der 21-Jährige kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.