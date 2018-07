Bei einem Busunfall in der Nähe von Lübeck wurden mehr als 50 Menschen verletzt, darunter 38 Kinder und Jugendliche aus Nordhessen. Ein Betreuer der Feriengruppe schwebt in Lebensgefahr. Der Bus war mit einem Rettungswagen kollidiert.

Bei dem Busunfall nördlich von Lübeck am Samstagabend sind mehr Kinder und Jugendliche aus Nordhessen verletzt worden, als zunächst bekannt war. Am Sonntagmittag korrigierte die Polizei in Lübeck die Zahl der Verletzten. Demnach saßen in dem Bus 48 Personen - darunter 38 Kinder und Jugendliche aus dem Schwalm-Eder-Kreis - im Alter zwischen 12 und 14 Jahren und deren Betreuer sowie der Busfahrer.

Die Kinder waren zu einer Ferienfreizeit an der Ostsee. Bei einem Ausflug in der Nähe des schleswig-holsteinischen Grömitz stieß der Bus mit einem Rettungswagen zusammen. "Die Kinder und Jugendlichen erlitten leichte und mittelschwere Verletzungen", sagte ein Sprecher der Polizei Lübeck hessenschau.de.

22-jähriger Betreuer schwer verletzt

Ein 22 Jahre alter Betreuer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Er schwebt in Lebensgefahr. Auch die beiden Insassen des Rettungswagens und zwei weitere Autofahrer, die in den Unfall verwickelt waren, wurden leicht verletzt.

Nach Angaben der Lübecker Polizei hatte ein Auto vor dem Reisebus nach links abbiegen, aber zunächst einen Rettungswagen im Einsatz durchlassen wollen. Der Fahrer des Reisebusses habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, sei auf die Gegenfahrbahn ausgewichen und dann mit dem Rettungswagen zusammengestoßen.

Sendung: hr-iNFO, 01.07.2018, 8.00 Uhr