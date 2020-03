Die Mitarbeiter im hessischen Finanzministerium in Wiesbaden können sich nach dem plötzlichen Tod ihres Chefs Thomas Schäfer (CDU) in ein Kondolenzbuch eintragen.

Dafür steht ein Tisch mit Kerze und Blumen bereit, daneben wurde ein Foto von Schäfer mit Trauerflor aufgestellt. Wegen der Corona-Krise gebe es auch die Möglichkeit, dass die Mitarbeiter ihre Worte per Mail schicken, sagte ein Ministeriumssprecher am Montag. Schäfer galt als beliebter Chef. Für Trauernde, die nicht im Ministerium arbeiten, ist am Eingang zum Gebäude ein Extra-Kondolenztisch aufgestellt.