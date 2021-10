Zwei Abfangjäger der Bundeswehr haben über dem Rhein-Main-Gebiet einen Überschall-Knall verursacht. Sie waren aufgestiegen, weil der Kontakt zu einem zivilen Flugzeug abgebrochen war. Der Knall schreckte viele Menschen auf.

Gegen 17.20 Uhr knallte es laut im Rhein-Main-Gebiet. Ein Sprecher der Luftwaffe sagte dem hr, dass es sich um den Überschall-Knall zweier Eurofighter gehandelt habe. Die Abfangjäger vom Luftwaffengeschwader 74 mit Sitz in Neuburg an der Donau seien aufgestiegen, weil ein Passagierflugzeug kurzzeitig nicht per Funk erreichbar gewesen sei. Die Fighter hätten demnach mit den Piloten Sichtkontakt aufgenommen. Daraufhin habe der Pilot die Funkverbindung wieder in Betrieb genommen.

Knall schreckt Menschen in Frankfurt

Im Internet-Dienst Twitter tauschten sich zahlreiche Ohren-Zeuginnen und Zeugen aus Frankfurt und Umgebung aus. Userin Moni aus Frankfurt spürte sogar eine Druckwelle.

Auch jenseits der hessischen Landesgrenze in Bayern war der Knall zu hören. Carmen aus Aschaffenburg teilte mir, dass ihr ganzes Haus gewackelt habe.

Carmen @LilaEcke_ Darmstadt, Wiesbaden, Frankfurt, Aschaffenburg, Würzburg berichten über den lauten Knall - was zur...war das?😳 Mein ganzes Haus hat gewackelt, aber gewaltig! [zum Tweet]

Weitere Informationen Ein Überschall-Knall entsteht, wenn ein Flugzeug schneller fliegt, als sich der Lärm seiner Triebwerke ausbreitet. Wie hoch die Schallgeschwindigkeit genau ist, hängt auch von der der Temperatur. Über 1200 km/h muss der Jet allerdings schnell gewesen sein, um den Knall auszulösen. Ende der weiteren Informationen