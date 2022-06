Kontrolle endet für Mann in Haft

Zivilfahnder der Polizei haben am Sonntag auf einer Rastanlage an der A67 bei Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) einen Pkw mit vier Insassen kontrolliert und einen 43-Jährigen festgenommen.

Er war wegen illegalem Handel unter anderem mit Zigaretten per Haftbefehl gesucht worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er wurde nach Vorführung beim Richter in U-Haft gebracht.