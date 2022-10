Ermittlungen am Tatort in Korbach

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes im nordhessischen Korbach sitzt dessen Sohn nun in Untersuchungshaft. Die Polizei betrachtet ihn als Tatverdächtigen.

Der nach dem gewaltsamen Tod seines Vaters in Korbach (Waldeck-Frankenberg) festgenommene 33 Jahre alte Mann ist in Untersuchungshaft gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, werde er verdächtigt, den 68-Jährigen am Dienstag umgebracht zu haben.

Die Ermittler gehen von Totschlag aus. Ob sich der Mann zu den Vorwürfen geäußert hat, sagte der Polizeisprecher nicht.

Durch Gewalteinwirkung gegen den Kopf getötet

Der Tote war am Dienstag von der Polizei in einem Wohnhaus gefunden worden. Am Tatort nahmen die Beamten den Sohn als Tatverdächtigen fest.

Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Rentner "durch Gewalteinwirkung gegen den Kopf" ums Leben. Die Hintergründe der Tat sind weiter nicht geklärt.

