Ein 16-Jähriger ist am Samstag in Runkel (Limburg-Weilburg) mit seinem Leichtkraftrad in einer Kurve laut Polizei vermutlich zu weit in die Fahrbahnmitte geraten und hat einem entgegenkommenden Auto ausweichen müssen.

Dadurch stürzten er und seine 49 Jahre alte Sozia. Sie wurden verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.