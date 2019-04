Kradfahrer in Oberzent lebensgefährlich verletzt

Ein 51-jähriger Kraftradfahrer ist am Montagnachmittag auf der B45 lebensgefährlich verletzt worden.

Der Mann geriet nach Angaben der Polizei in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Wohnmobil zusammen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 51-Jährigen in eine Klinik. Der Fahrer des Wohnmobils blieb unverletzt.