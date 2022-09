Es regnet, es regnet, die Erde wird nass: Schon 65 Liter pro Quadratmeter kamen bislang in Teilen Hessens runter. Der Dauerregen hält in einigen Regionen bis in die Nacht an.

In Hessen hat in der Nacht zum Mittwoch ergiebiger Regen eingesetzt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Dauerregen in vielen Kreisen und Städten. Dabei werden laut DWD Niederschlagsmengen zwischen 30 und 40 Liter pro Quadratmeter erwartet. In Staulagen können es auch mehr werden.

Seit Dienstag und bis 18 Uhr am Mittwoch fiel viel Niederschlag, am meisten in:

Kleiner Feldberg (Hochtaunus): 65 Liter pro Quadratmeter

Bad Homburg: 51 Liter pro Quadratmeter

Nidderau (Main-Kinzig): 46 Liter pro Quadratmeter

Geisenheim (Rheingau-Taunus): 42 Liter pro Quadratmeter

Weilmünster (Limburg-Weilburg): 36 Liter pro Quadratmeter

Michelstadt (Odenwald): 33 Liter pro Quadratmeter

Raunheim (Groß-Gerau): 32 Liter pro Quadratmeter

Battenberg (Waldeck-Frankenberg): 31 Liter pro Quadratmeter

Wabern (Schwalm-Eder): 30 Liter pro Quadratmeter

Gilserberg (Schwalm-Eder): 30 Liter pro Quadratmeter

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

Trotz des Dauerregens ist Hessen ist auf der Karte des Dürremonitors des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung weiter vielerorts tief rot eingefärbt, zumindest bei den oberen 1,8 Meter der Böden, wo eine "außergewöhnliche Dürre" angezeigt. Bei den oberen 25 Zentimetern gab es minimale Erholung, die Dürre variiert aber auch hier von moderat bis extrem.

Nach dem Regen wird es wechselhaft

In der Nacht zum Donnerstag zieht der Regen im Norden und in der Mitte allmählich ab. In Südhessen regnet es zunächst weiter. Dort können auch Gewitter dazu kommen. Am Donnerstag fällt anfangs im Süden noch regional Regen. Sonst ist es meist trocken und neben dichten Wolkenfeldern scheint ab und zu die Sonne. Am Nachmittag kann es einzelne Schauer geben. Höchstwerte: 15 bis 21 Grad.

Wetter Regenradar: Hier regnet es aktuell in Hessen Das Radar zeigt, wohin Regen oder Schnee ziehen - mit zwei Stunden Regenprognose. Alle fünf Minuten gibt es ein neues Radarbild mit der aktuellen Niederschlagsmenge. Gemessen wird mit Hilfe des Echos von Wetterradar-Stationen. Je stärker das Signal von Wolken und Regentropfen zurück an die Sendestation reflektiert wird, desto stärker ist der Niederschlag. Die Farben kennzeichnen die Stärke. Zur Übersicht

Am Freitag wird es bei 13 bis 19 Grad mal aufgelockert, mal stark bewölkt. Hier und da bilden sich Schauer und einzelne kurze Gewitter. Am Samstag bleibt das Wetter weiterhin wechselhaft mit Schauern und einzelnen kurzen Gewittern. Dazu kommt ein lebhafter Wind.

Unwetterschäden am Flughafen-Regionalbahnhof

Am Mittwochmorgen dachten sich wohl viele Pendler: "Bei dem Regen nehme ich das Auto." Entsprechend voll wurde es auf den Autobahnen, auf vielen Straßen gab es stockenden Verkehr und Stau. "Wir haben ein sehr hohes Verkehrsaufkommen", sagte Timo Pfanzer von der hr-Verkehrsredaktion. Das sei bei dem Wetter nicht außergewöhnlich, sagte er. "Vor zwei Jahren wäre das normal gewesen." Nach Hochphasen der Corona-Pandemie, in denen viele Menschen zu Hause gearbeitet haben, sei es aber "schon ordentlich Verkehr". Autofahrer würden im Regen vorsichtiger und damit langsamer fahren.

Auch auf den Bahnverkehr hatte der Regen Auswirkungen. Wegen Unwetterschäden im Bereich des Regionalbahnhofs am Frankfurter Flughafen kam es nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes RMV auf den S-Bahn-Linien S8 und S9 sowie bei den Regionalexpressen RE2 und RE3 zu Ausfällen, Verspätungen und Umleitungen. Die Linie S8 fuhr nur zwischen Raunheim und Stadion über den Fernbahnhof des Flughafens. Die Linie S9 hielt nicht am Regionalbahnhof.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen