Schnee und Eis sorgen in der Rhön für Probleme auf den Straßen. Die Polizei meldet, dass sich viele Autos festgefahren haben und zum Teil Lastwagen die Straßen blockieren. Auch in Nordhessen kam es in Folge des Winterwetters zu Unfällen.

Videobeitrag Video Schneechaos in der Rhön Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Der Winter hat sich in Hessen zurückgemeldet: In der Rhön hat es am Donnerstag kräftig geschneit, der Schnee lag an der Wasserkuppe 40 Zentimeter hoch und verursachte ein Verkehrschaos. Laut Polizei fuhren sich mehrere Fahrzeuge an Steigungen fest und liegen gebliebene Lastwagen blockierten die Straßen.

Bäume brachen unter Schneelast

An einer Landstraße bei Gersfeld-Obernhausen (Fulda) stürzten zwei Bäume auf ein Auto. Die Fahrerin wurde nach Angaben der Polizei aber nicht verletzt.

Auch die Bundesstraßen 278 und 284 zwischen Ehrenberg-Wüstensachsen und Gersfeld sollten wegen umgefallener Bäume sowie vorliegender Bruchgefahr weiterer Bäume bis in die Abendstunden gesperrt bleiben. Viele Einsatzkräfte waren vor Ort.

Audiobeitrag Audio Wintereinbruch: Blockierte Straßen in der Rhön Audio In der Rhön schneit es kräftig. Bild © Medienkontor Fulda Ende des Audiobeitrags

Die Polizei bat Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer darum, den Bereich der Rhön aktuell zu meiden oder zu umfahren. Auch der Busverkehr in der Rhön ist von dem starken Schneefall direkt betroffen. Einige Linien würden ausfallen oder umgeleitet, andere feststecken und sich verspäten, hieß es seitens der Stadt Fulda.

Skilifte auf der Wasserkuppe zu

Auch die Skilifte sind geschlossen. "Aufgrund von Sturm und Schneebruchgefahr können wir auch am Donnerstag unsere Anlagen leider nicht öffnen", hieß es auf der Webseite der Ski- und Rodelarena Wasserkuppe (Rhön). Schon seit Dienstagabend stand der Skibetrieb still. 30 Zentimeter Neuschnee hätten die Lage am Donnerstag dann verschärft, erklärte der Betriebsleiter der Skilifte Wiegand auf der Wasserkuppe, Florian Heitmann.

Man hoffe auf Regen und Wärme in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, um dann am Freitagmorgen mit den Aufräumarbeiten beginnen zu können. Wenn die Sicherheit wieder gewährleistet werden kann, soll der Skibetrieb dann im Laufe des Tages wieder aufgenommen werden, sagte Heitmann.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

Unfall mit Schwerverletzer in Nordhessen

Auch in Nordhessen kam es infolge des Wintereinbruchs zu Verkehrsproblemen. Bei Bad Emstal (Kassel) verlor eine 18-jährige Fahrerin auf einer glatten Landstraße die Kontrolle über ihr Auto, dieses schlitterte einen Hang hinunter und auf Bahnschienen. Bis Fahrerin und Wagen geborgen waren, wurde die Bahnstrecke gesperrt. Die Fahrerin kam schwerverletzt ins Krankenhaus.