Das warme Wetter in Hessen wird wechselhafter. Es gibt teils kräftige Regenfälle mit Gewittern. Über Osthessen zog bereits ein Unwetter hinweg.

Dunkle Regenwolke am Mittwochmorgen über Kronberg.

Dunkle Regenwolke am Mittwochmorgen über Kronberg. Bild © Imago Images

In Heringen/Werra (Hersfeld-Rotenburg) sind am späten Dienstagabend Bäume umgestürzt und mehrere Keller voll gelaufen. Nach Angaben der Feuerwehr wurden Straßen überschwemmt. Etwa 35 Feuerwehrleute rückten zu insgesamt elf Einsätzen in der Kleinstadt aus. Verletzt wurde niemand.

20 Liter Regen in Rüdesheim

Während es in Ost- und Nordhessen am Mittwochvormittag noch freundliche Abschnitte gab, kam es vor allem in der Westhälfte zu kräftigem Regen, teils mit Gewittern.

Für folgende Kreise und Städte bestehen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor starkem Gewitter mit Niederschlagsmengen von bis zu 25 Liter pro Quadratmeter:

Waldeck-Frankenberg

Marburg-Biedenkopf

Lahn-Dill

Gießen

20 Liter Regen pro Quadratmeter fielen von Mittwochmorgen bis zum Mittag in Rüdesheim-Presberg. 18 Liter pro Quadratmeter waren es in Raunheim (Groß-Gerau), Hofheim und am Frankfurter Flughafen.

Nachmittags weniger Regen

Die Regenfälle ziehen im Tagesverlauf nordwärts ab, danach lockert die Bewölkung hin und wieder auf. Besonders im Norden und Osten können sich aber neue Schauer oder Gewitter bilden, die kräftig sein können. Im Süden schauert es nur noch selten. Es bleibt warm: Die Höchstwerte erreichen 20 bis 26 Grad.

Ab Donnerstag wieder sonniger

In der Nacht zum Donnerstag gibt es vor allem anfangs noch örtlich Schauer, vereinzelt mit Blitz und Donner. Vielfach ist es aber bereits wieder trocken und neben Wolkenfeldern zeigen sich die Sterne. Es bilden sich ein paar Nebelfelder.

Am Donnerstag ist es anfangs zum Teil noch stark bewölkt oder neblig. Im Tagesverlauf wird es aber bald überall freundlich oder sonnig und trocken bei bis zu 31 Grad.

Am Freitag gibt es auch oft Sonnenschein. In der Südhälfte ist es wolkiger und dort kommt es mitunter zu Schauern oder Gewittern. Auch der Samstag zeigt sich oftmals freundlich und zumeist trocken. Gebietsweise ist es auch mal wolkiger, aber höchstens vereinzelt Schauer.