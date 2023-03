So soll die neue Rheinstraßenbrücke einmal aussehen.

So soll die neue Rheinstraßenbrücke einmal aussehen. Bild © Wissenschaftsstadt Darmstadt/Knight Architects

Die wichtigste Verkehrsbrücke Darmstadts wird stadteinwärts nicht mehr befahrbar. Sie wird abgerissen und neu gebaut. Vor allem Pendler müssen in den nächsten Jahren viel Geduld mitbringen.

"Wir werden viel Geduld brauchen", stimmt Oberbürgermeister Jochen Partsch die Darmstädterinnen und Darmstädter unter der Woche auf das ein, was ab Montag auf sie zukommt. Denn dann startet die heiße Phase des Neubauprojekts Rheinstraßenbrücke. Darmstadts für den Verkehr wichtigste Brücke wird dann stadteinwärts gesperrt, Pendler, Busse und Lastwagen müssen dann voraussichtlich bis 2027 einen umständlichen Umweg fahren. Stadtauswärts wird noch bis Ende des Jahres freie Fahrt sein.

Der Verkehr wird ab Montag stadteinwärts über die Straße "Am Kavalleriesand" oder die Deutsche-Telekom-Alle in einen eigens eingerichteten Einbahnstraßenring geleitet, der hinter der Brücke wieder auf die Rheinstraße führt. Angesichts des massiven Verkehrsaufkommens – rund 50.000 Fahrzeuge passieren täglich die Rheinstraßenbrücke – rechnet die Stadt mit größeren Behinderungen. "Das erfordert großes Verständnis in der Stadtbevölkerung", weiß auch Partsch.

Wie groß die Sorgen der Stadt vor einem Verkehrschaos sind, zeigt die Tatsache, dass sie bereits Pläne für eine "Stauampel" ausgearbeitet hat, sollte sich der Verkehr bis zurück auf die Autobahnen stauen.

Marode Brücke muss ersetzt werden

Der Neubau der Brücke sei aber alternativlos und lasse sich auch nicht mehr aufschieben, sagt Mobilitätsdezernent Michael Kolmer (Grüne). Die Bausubstanz der 1912 erbauten Brücke habe sich in den letzten Jahren immer weiter verschlechtert, die Sicherheit könne nicht mehr lange gewährleistet werden.

Deswegen wird die Brücke schrittweise abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Rund 207 Meter lang und 43,5 Meter breit soll das neue Bauwerk werden. Die aktuelle Brücke ist lediglich 26,5 Meter breit.

Querschnitt der geplanten Rheinstraßenbrücke Bild © Wissenschaftsstadt Darmstadt/Knight Architects

Neben Gehwegen wird es auf beiden Seiten breite Radwege geben, die in beide Richtungen befahren werden können. Die Straßenbahnschienen bekommen einen eigenen erhöhten Gleiskörper in der Fahrbahnmitte und werden somit vom Autoverkehr getrennt. Für Autos wird es stadtauswärts drei Fahrstreifen und zwei Abbiegespuren geben, stadteinwärts sind zwei Fahrstreifen vorgesehen.

Oberbürgermeister Partsch spricht von einem "Brückenschlag in die Zukunft", die neue Brücke werde vielen Generationen eine sichere und zukunftsgerichtete Mobilität ermöglichen. Gleichwohl sei das Projekt ein "Kraftakt" für die verkehrsgeplagte Stadt, da sehr viele Menschen betroffen seien. Es handele sich im eines der größten INfrastrukturprojekte in der geschichte Darmstadts.

Neubau wird deutlich teurer

Schon jetzt ist klar, dass die Kosten die ursprünglich veranschlagten 60 Millionen Euro übersteigen. Mobilitätsdezernent Kolmer kann und will dem Projekt aufgrund laufender Ausschreibungsverfahren kein Preisschild verpassen, deutete aber bereits an, dass es ein dreistelliger Millionenbetrag sein wird. Das sei vor allem auf die steigenden Baukosten zurückzuführen. Einen Teil davon, mindestens 22 Millionen Euro, übernimmt das Land Hessen. Auch die Deutsche Bahn und das Darmstädter Verkehrsunternehmen Heag mobilo beteiligen sich an den Kosten.

Weitere Informationen Über 100 Jahre alt Die Rheinstraßenbrücke wurde 1912 von der preußisch-hessischen Eisenbahnverwaltung für die Dampfstraßenbahn nach Griesheim errichtet. Mitte der 1950er Jahre wurde die Brücke für elektrische Oberleitungen am Hauptbahnhof angehoben. Ende der weiteren Informationen

Am Montag beginnen erste Kanalbauarbeiten am westlichen Eingang der Brücke. Voraussichtlich im Mai wird dann nördlich des Bauwerks eine Behelfsbrücke errichtet, über die zunächst Versorgungsleitungen, später dann auch Fuß- und Radverkehr laufen sollen.

Anfang 2024 folgt dann laut Plan der Abriss der nördlichen Brückenhälfte, spätestens dann wird auch der Verkehr stadtauswärts umgeleitet. Anfang 2025 ist dann die südliche Hälfte an der Reihe. Die Straßenbahn soll bis auf kurze Unterberchungen die ganze Bauzeit weiterhin über die Brücke fahren, die Gleise werden dafür mehrfach verlegt. Offiziell soll das neue Bauwerk 2027 eröffnet werden.