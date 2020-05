Ein etwa 17 Meter hoher Kran ist in Rüdesheim umgeknickt und auf ein Haus gestürzt.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde bei dem Unglück am Freitagnachmittag niemand verletzt. An dem Hausdach entstand Sachschaden. Warum der Kran einknickte und umstürzte, war zunächst unklar.