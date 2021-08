Auch am Wochenende müssen Reisende auf der A7 am Kirchheimer Dreieck mit Behinderungen rechnen. Nach einem Unfall mit einem Kran ist dort derzeit noch eine Spur gesperrt. Der abgestürzte Kran wurde inzwischen abtransporiert.

Pendler und Urlaubsrückkehrer müssen auch noch am Samstag - zwei Tage nach dem Kran-Unfall auf der A7 - rund um das Kirchheimer Dreieck viel Geduld aufbringen. Am Nachmittag war an der Unfallstelle von Fulda in Richtung Kassel wegen Reparaturarbeiten noch die rechte Spur gesperrt.

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig. Erst in der Nacht zu Samstag konnte der 50 Tonnen schwere Kran mit schätzungsweise 300 Litern Betriebsstoffen geborgen und abtransportiert werden.

Die beschädigte Teerdecke sollte am Samstag ausgebessert werden. Nach Angaben von Hessen Mobil staute sich der Verkehr dort am Morgen auf wenigen Kilometern.

Lastwagen-Fahrerin verlor Kontrolle - Kran auf der Ladefläche

Bereits am Donnerstagabend hatte sich der folgenreiche Unfall ereignet: Eine 65-Jährige hatte die Kontrolle über einen Schwertransporter verloren und durchbrach mit ihrem Fahrzeug bei Neuenstein (Hersfeld-Rotenburg) die rechte Leitplanke, ehe sie etwa 30 Meter tiefer an einem Abhang zum Stehen kam. Dabei krachte der 50 Tonnen schwere Kran von der Ladefläche auf die Fahrbahn und beschädigte die Fahrbahndecke schwer.

Die viel befahrene Nord-Süd-Verbindung musste ab dem Kirchheimer Dreieck in Fahrtrichtung Norden gesperrt werden. Erst am frühen Freitagabend wurden zwei von drei Fahrspuren wieder freigegeben.

60 Kilometer Stau rund um das Kirchheimer Dreieck

Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr auf den betroffenen Strecken an der A4, A5 und A7 auf über 60 Kilometer. Auch Umleitungsstrecken waren völlig überlastet, es wurde zu einer weiträumigen Umfahrung geraten.

Den Angaben zufolge entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von etwa einer halben Million Euro.

Die Lkw-Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte wurden laut den Beamten nach dem Unfall bei der Anfahrt behindert, da nicht alle Verkehrsteilnehmer eine Rettungsgasse bildeten.