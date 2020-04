Krankenhaus-Ruine in Flammen

Brandursache unbekannt Krankenhaus-Ruine in Flammen

Die leerstehende Ruine eines Krankenhauses in Neukirchen (Schwalm-Eder) ist am Mittwoch in Brand geraten.

Das Feuer war aus unbekannter Ursache im hölzernen Haupteingang des Gebäudes ausgebrochen. Die Flammen schlugen mehrere Meter hoch. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt.