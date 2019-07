Badeunfall am Gederner See

Badegäste haben am Gederner See einem dreijährigen Mädchen das Leben gerettet. Eine Krankenschwester aus Langen griff beherzt ein.

Videobeitrag Video Video zum Video Krankenschwester rettet Kind durch Reanimation [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Yvonne Pietrek saß mit ihrer erwachsenen Tochter und den Enkelkindern am Dienstagnachmittag am Gederner See (Wetterau) in der Nähe des Campingplatzes, als eine Frau mit einem bewusstlosen Kind auf dem Arm aus dem Wasser gelaufen kommt. "Es war ein Riesentumult und die Leute haben nach dem Bademeister geschrien", sagte die 55-Jährige dem hr am Mittwoch.

Die Krankenschwester aus Langen (Offenbach) handelt sofort. "Ich habe das Kind geschnappt, habe es auf den Boden gelegt und sofort angefangen, es zu reanimieren." Damit rettet sie der Dreijährigen das Leben. "Ich habe zwar schon Erwachsene reanimiert aber noch nie ein Kind. Das war für mich schon eine Herausforderung", sagt Pietrek. Der Vorfall hat sie tief bewegt.

Kind war zum Spielen am Strand

Rettungskräfte übernahmen nach Angaben der Polizei dann die weitere Versorgung des Mädchens aus Sachsen-Anhalt und brachten es mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Laut Polizei befindet sich das Kind inzwischen außer Lebensgefahr und kann in den kommenden Tagen das Krankenhaus verlassen.

Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar. Es bestehe der Verdacht, dass das Kind unbeaufsichtigt am See spielte, erklärte die Polizei. Wo die Eltern währenddessen waren, ist nach Polizeiangaben unklar. Für ihr beherztes und engagiertes Handeln soll Yvonne Pietrek für die Verleihung der Hessischen Lebensrettungsmedaille vorgeschlagen werden.