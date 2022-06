In Idstein (Rheingau-Taunus) sind eine Krankenschwester und ein Rettungssanitäter von Patienten angegriffen worden.

Eine 50 Jahre alte Krankenschwester wurde im Krankenhaus Idstein von einem Patienten angegriffen. Der 77-Jährige schlug ihr gegen den Kopf. Die Polizei musste den aggressiven Mann fixieren, er kam zur weiteren Behandlung in ein anderes Krankenaus. Bei einem zweiten Vorfall wurde ein Sanitäter in einem Rettungswagen von einem 62-jährigen Patienten attackiert und beleidigt, berichtete die Polizei am Montag zu den Geschehnissen vom Samstag.