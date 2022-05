Messer-Angriff in Krankenhaus

In einer Klinik in Büdingen (Wetterau) hat ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag eine Krankenschwester mit einem Messer angegriffen.

Der Mann habe auf dem Gang das Messer gezückt und die 57-Jährige am Arm verletzt, wie die Polizei mitteilte. Anschließend sei er geflohen, die Fahndung verlief zunächst erfolglos. Die Verletzte konnte vor Ort versorgt werden.