Schlafmittel in Kaffee und Gebäck gemischt

Einer Krankenschwester wird wegen versuchten Mordes der Prozess gemacht. Sie soll Kollegen in Bad Nauheim mit hochdosiertem Schlafmittel vergiftet haben.

Weil sie Kollegen heimlich Beruhigungsmittel verabreicht und dadurch teils in Lebensgefahr gebracht haben soll, steht eine 54 Jahre alte Krankenschwester von Montag an vor dem Landgericht Gießen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr gefährliche Körperverletzung sowie in einem Fall versuchten Mord vor.

In Kaffee und Gebäck gemischt

Die Frau soll zweimal im September 2017 und einmal im März 2019 Kaffee und Plätzchen mit hochdosiertem, benzodiazepinhaltigen Schlafmittel versetzt und dann ihren Kollegen in der Teeküche der Kerckhoff-Klinik in Bad Nauheim (Wetterau) aufgetischt haben.

Der Staatsanwaltschaft zufolge gibt es fünf Opfer aus der Pflege, der Ärzteschaft und des Reinigungspersonals. Sie erlitten Schwindelattacken oder wurden bewusstlos. Eines der Opfer schwebte vorübergehend in Lebensgefahr.

Schlafmittel-Reste im Mixer

Nach den ersten Vergiftungsfällen 2017 hatte die Polizei zunächst keinen Täter überführen können. Nachdem im März vergangenen Jahres erneut ein Klinikmitarbeiter vergiftet wurde, engte sich der Kreis der Verdächtigen weiter ein. Ermittler fanden dann beim Durchsuchen einer Mülltonne der 54-Jährigen die Verpackung des Schlafmittels. Zudem fanden sich Spuren des Medikamentes in einem Mixer der Frau. Nach ihrer Festnahme sitzt sie seit gut fünf Monaten in Untersuchungshaft.

Das Landgericht hat für den Prozess insgesamt fünf Verhandlungstage eingeplant und wird das Urteil voraussichtlich Anfang April sprechen.

Sendung: hr4, 9.03.2020, 7.30 Uhr