Krankenwagen fährt in Taxi

Bei einem Auffahrunfall auf der A5 sind acht Menschen verletzt worden. Beteiligt waren auch ein Krankenwagen und ein Taxi.

Auf der A5 in der Nähe von Heppenheim (Bergstraße) sind am Samstagabend mehrere Fahrzeuge ineinander geprallt. Angaben der Polizei zufolge war zunächst ein Krankenwagen in ein Taxi gefahren. Das Taxi musste demnach plötzlich stark bremsen, als zwei Autos vor ihm langsamer wurden. Dem 26 Jahre alten Fahrer des Krankenwagens gelang das nicht mehr rechtzeitig, er fuhr auf das Taxi auf.

Kurz darauf fuhr ein weiteres Fahrzeug in die Unfallstelle hinein. Eine 27-jährige Autofahrerin hatte die auf der rechten Spur stehenden Fahrzeuge offenbar nicht rechtzeitig gesehen.

A5 während Bergung gesperrt

Die beiden Insassen des Krankenwagens und die 27-jährige Autofahrerin wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Der Taxifahrer und seine vier Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort behandelt. Sie konnten ihre Fahrt später in dem lädierten Taxi fortsetzen.

Die A5 war während der Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Heidelberg zeitweise voll gesperrt. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau.