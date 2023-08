Bei einem Tauchlehrgang in einem See in Niedersachsen ist am Samstag eine Frau aus Hessen ertrunken. Laut der Polizei war sie mit einer Gruppe und einem Tauchlehrer unterwegs.

Wie die Polizei mitteilte, sei die 30-Jahre alte Frau aus Hessen bei einem Tauchlehrgang im Kreidesee bei Hemmoor (Landkreis Cuxhaven) ertrunken. Sie war demnach am Samstagnachmittag für eine Tieftauchübung mit einem Tauchlehrer und einer Gruppe an dem See. Wie es zu dem Unfall kam, war am Sonntag zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

Der 60 Meter tiefe Kreidesee in Hemmoor gilt mit rund 35.000 Tauchgängen im Jahr als eines der beliebtesten Tauchreviere Deutschlands. In der Vergangenheit verunglückten dabei immer wieder Menschen in dem See .