An dieser Stelle an der Alten Brücke in Frankfurt liegt die Bombe im Main, am Sonntag muss der rote Bereich evakuiert werden. Bild © hr/ Tobias Lübben

Was tun mit einer 250-Kilo Bombe, die mitten im Main in Frankfurt entdeckt wird? Bergen und Entschärfen muss nicht der einfachste Weg sein. Die Experten treffen Vorkehrungen für eine spektakulärere Aktion.

Der Kampfmittelräumdienst will die US-amerikanische 250-Kilogramm-Bombe am Sonntag womöglich unter Wasser sprengen. Damit könnte auf eine Bergung und Entschärfung der Weltkriegsbombe verzichtet werden, wie das Regierungspräsidium Darmstadt am Freitag auf hr-Anfrage mitteilte.

Später relativierte ein Sprecher der Behörde die Aussage gegenüber der Agentur dpa. Er sagte, die endgültige Entscheidung, ob die Bombe gesprengt wird oder ob man den Zünder nach einer Bergung entfernt, falle erst am Sonntagmorgen. Was auf die Unterwassersprengung hindeutet: Um sie vorzubereiten, wurde eine spezielle Tauchergruppe des Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz herangezogen.

Der technische Leiter der Behörde in Rheinland-Pfalz erklärte, die Bombe werde im Falle einer Sprengung am Sonntagvormittag zunächst in die Fahrrinne des Mains in Frankfurt gezogen, weil dort das Wasser tiefer sei und die Explosion dämpfe. Dann bringe ein Taucher eine kleine Sprengladung an der Bombe an. Diese werde dann ferngezündet und so werde die Bombe zur Detonation gebracht.

Wasserfontäne möglich

Wellen oder Splitterflug seien nicht zu erwarten, dafür aber möglicherweise eine Wasserfontäne. 2012 war auf ähnliche Weise eine 125-Kilogramm-Weltkriegsbombe in Münster im Dortmund-Ems-Kanal gesprengt worden. Dort spritzte eine Wasserfontäne in die Höhe. Ob das so auch in Frankfurt passieren wird, ist noch unklar. In Frankfurt liegt die Bombe viel tiefer, das könnte die Explosion dämpfen. Die Frankfurter Polizei warnt Schaulustige davor in die Sperrzone einzudringen. In Münster hatte sich deswegen die Entschärfung immer wieder verzögert.

In Frankfurt war die 250 Kilo schwere US-amerikanische Weltkriegsbombe am vergangenen Dienstag bei einer Tauchübung an der Alten Brücke entdeckt worden. Rund um den Fundort haben Polizei, Kampfmittelräumdienst und Stadt eine Evakuierungs- und eine Schutzzone festgelegt : Anwohner in der Evakuierungszone (rot) müssen bis Sonntagmorgen um 8 Uhr ihre Häuser verlassen.

Im roten Bereich wird evakuiert, im gelben Bereich gelten besondere Verhaltensweisen. Bild © Polizei Frankfurt

600 Menschen betroffen

Betroffen sind etwa 600 Menschen in den jeweils ersten Häuserreihen. Der Bereich wird anschließend von der Polizei kontrolliert. Wer seine Bleibe verlassen muss, findet im Ratskeller des Rathauses am Römer vorübergehend Zuflucht.

Bewohner der gelb markierten Bereiche befinden sich in der Schutzzone, hier gelten besondere Verhaltensweisen:

Fensterbereiche zur Mainseite sollen gemieden werden

Fenster und Türen müssen geschlossen bleiben

Der Aufenthalt im Freien ist während der Evakuierungszeit verboten

Gottesdienste im Dom fallen aus

Die geplante Bombenentschärfung hat nicht nur Auswirkungen auf die Anwohner, sondern auch auf Gläubige. Wie die Katholische Stadtkirche Frankfurt am Freitag mitteilte, fallen die Messen am Palmsonntag um 8 Uhr, 10 und 12 Uhr aus. Der letzte Sonntag vor Ostern läutet die Karwoche ein.

Die Domgemeinde lud wegen der Änderung die Gläubigen für 11.30 Uhr zu einem feierlichen Gottesdienst mit Palmweihe in die evangelische Heiliggeistkirche im Dominikanerkloster ein. Das Gotteshaus liegt außerhalb der Sperrzone an der Kurt-Schumacher-Straße.

Das Bürgertelefon der Frankfurter Feuerwehr hat die Nummer 069-212-111. Wer bei der Evakuierung Hilfe benötigt, wird gebeten, sich vorab dort zu melden. Eine Betreuungsstelle für von der Evakuierung betroffenen Menschen wird es im Ratskeller im Römer geben.

