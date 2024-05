Kriegsbombe in Hanau gefunden

Kurzmeldung Kriegsbombe in Hanau gefunden

In Hanau ist am Dienstag bei Sondierungsarbeiten auf einem Gelände in einem Industriegebiet eine Weltkriegsbombe gefunden worden.

Rund 50 Menschen müssen laut Stadt das Gebiet in einem Radius vom etwa 500 Metern um die Fundstelle verlassen. Die rund 250 Kilo schwere Bombe solle noch am Abend entschärft werden. Betroffen seien 21 Straßen. Kurz vor Beginn der Entschärfung sollen auch die Bahnverbindungen durch Hanau Richtung Aschaffenburg, Friedberg und Fulda unterbrochen worden.