Sofortprogramm in mehreren Städten Landesregierung hofft auf höhere Sicherheit durch "Innenstadtoffensive"

Razzien, Polizeipräsenz, Kameras und Waffenverbotszonen: Die Landesregierung will die Sicherheit in mehreren Innenstädten mit einem Sofortprogramm erhöhen. Beteiligt sind Orte in ganz Hessen.