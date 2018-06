Polizisten bewachen am frühen Morgen eine Gruppe festgesetzter junger Männer neben dem Herrngarten am Rande der Innenstadt.

Polizisten bewachen am frühen Morgen eine Gruppe festgesetzter junger Männer neben dem Herrngarten am Rande der Innenstadt. Bild © picture-alliance/dpa

Kritik an Polizeieinsatz in Darmstadt

100 Angreifer, 15 verletzte Beamte: Bei den Krawallen am Darmstädter Schlossgrabenfest hat die Polizei heftig einstecken müssen. Jetzt wird Kritik an ihrem Vorgehen gegen Unbeteiligte laut.

Pastor Markus Boulanger hat seinen Besuch auf dem Darmstädter Schlossgrabenfest auch nach Tagen nicht verdaut. "Mit den Folgen dieser Aggressivität habe ich immer noch psychisch zu kämpfen", schreibt er in einem Brief an Polizeipräsident Bernhard Lammel.

Der Mann aus Erzhausen (Darmstadt-Dieburg) meint allerdings nicht die Gewalt, mit der mehr als 100 Menschen in der Nacht zum vergangenen Sonntag vorgingen und 15 Beamte verletzten.

"Zutiefst geschockt"

Es sind Willkür und Dilettantismus der Polizei, die Boulanger "zutiefst geschockt" haben. Er war nach eigenen Angaben als völlig Unbeteiligter mit anderen Unbeteiligten eingekesselt und stundenlang festgehalten worden. Gegen 3 Uhr am Sonntagmorgen, kurz nach Beginn der Ausschreitungen, saß er demnach mit Freunden auf einer Decke im Herrngarten, als Polizisten alle schroff und unter unvermittelter Androhung von Pfefferspray- und Schlagstockeinsatz zum Verlassen des Parks aufforderten.

In welche Richtung - da seien sich die eingesetzten Beamten selbst nicht einig gewesen. Schließlich halfen zwei freundliche Polizisten der Gruppe über eine Mauer aus dem Park. Zum Entsetzen des Pastors und seiner Freunde waren sie damit im Zentrum der Krawalle. "Auf der einen Seite Menschen, die Flaschen warfen, auf der anderen Seite Polizisten mit Schutzausrüstung." Sie seien von der Polizei direkt zum Mob geschickt worden, sagt der 37-Jährige, der auch als Schöffe am Amtsgericht tätig ist.

Unbeteiligte Passanten festgehalten

"Wir können nicht ausschließen, dass es sich so zugetragen hat", räumt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen ein. Die Lage sei "schwierig und unübersichtlich" gewesen, möglicherweise seien dabei auch Unbeteiligte festgehalten worden. "Wir können nicht innerhalb von wenigen Minuten Straftäter von Nichtstraftätern unterscheiden, wenn wir von weit mehr als 100 Menschen angegriffen werden." Bei den Angreifern habe es sich überwiegend um junge Männer gehandelt.

Laut Boulanger war am Ende aber nicht nur seine Gruppe von der Polizei eingekesselt und in eine Seitenstraße geführt worden. Immer wieder seien rein zufällig vorbeikommende Spaziergänger zu ihnen geführt und mit festgehalten worden. Vier Stunden habe das für alle gedauert. Dann habe man alle durchsucht und Personalien aufgenommen. Sein Handy musste der Pastor auch abgeben. Bis heute habe er es nicht zurück.

Als er freigelassen wurde, war der Pastor nach eigenen Angaben so dehydriert, dass er kaum noch habe laufen können. Er sei grundsätzlich dankbar für die Arbeit der Polizei, betont Boulanger. Das persönlich Erlebte sei aber schockierend gewesen. "Ich kam mir vor wie ein Schwerverbrecher."

Weiterer Fall bekannt

Der Linken-Landtagsabgeordnete Herrmann Schaus hat an der Darstellung keinen Zweifel. Er sagte gegenüber hessenschau.de, seiner Fraktion sei ein ähnlicher Fall bekannt. "Die Polizei hat offensichtlich sehr willkürlich eine Reihe von unbeteiligten Bürgern in Gewahrsam genommen und erkennungsdienstlich behandelt", sagte Schaus.

Er betonte aber auch das Ausmaß der Gewalt, mit der die Polizei konfrontiert gewesen sei. "Das lässt sich auch nicht verharmlosen", sagte der Linken-Abgeordnete.

Nach Darstellung der Polizei waren die Beamten nach einem Musikfestival in Darmstadt plötzlich mit den Angreifern konfrontiert worden. Dabei hätten sich mehrere Gruppen zu einer Attacke auf Sicherheitskräfte zusammengetan. 15 Polizeibeamte wurden dabei verletzt. Die Beamten nahmen 112 Menschen vorübergehend fest, es wurden rund 50 Ermittlungsverfahren eingeleitet.

HIV-Infizierte von Polizeihund gebissen

Über die Anzahl der Verletzten unter den Festgenommenen ist nichts bekannt. Bei dem Einsatz war unter anderem Tränengas eingesetzt worden. Ein Polizeihund hatte mehrere Menschen gebissen.

Da einer der Gebissenen an der Immunschwächekrankheit HIV erkrankt ist, empfahl die Polizei am Donnerstag anderen Betroffenen einen vorsorglichen Arztbesuch. Eine Ansteckung durch den Hundebiss sei allerdings "höchst unwahrscheinlich". Anfangs war die Polizei davon ausgegangen, dass der Mann einzig an Hepatitis C erkrankt war. Sie hatte Gebissenen bereits deshalb einen Arztbesuch empfohlen.

Ermittlungen gegen Polizeianwärter

Das Geschehen in Darmstadt beschäftigte am Donnerstag auch den Innenausschuss im Landtag. Nach Angaben von Innenminister Peter Beuth (CDU) soll der Polizeianwärter, gegen den im Zusammenhang mit den Krawallen in Darmstadt ermittelt wird, mit einem Taschenmesser und Pfefferspray bewaffnet gewesen sein. Der Polizeianwärter soll versucht haben, seinen Polizeistatus zu nutzen, um festgenommene Freunde zu befreien. An den Ausschreitungen soll er nicht beteiligt gewesen sein.

Gegen ihn werde unter anderem wegen versuchter Gefangenenbefreiung und Verstoß gegen das Waffen- und Versammlungsrecht ermittelt, sagte Beuth. Nach den Worten des Innenministers war der Polizeianwärter im September 2016 eingestellt und im Sommer 2017 nochmal überprüft worden. Dabei sei eine "weitere Beobachtung" empfohlen worden, der Mann sei jedoch nicht negativ aufgefallen.