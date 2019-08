Rauch in Steinbacher Klebstoff-Fabrik

Kühlanlage defekt Rauch in Steinbacher Klebstoff-Fabrik

In einer Klebstoff-Fabrik in Steinbach (Hochtaunus) ist es am Montag zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Ursache war nach Polizeiangaben ein Defekt an einer Kühlanlage. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde niemand. Zur Schadenshöhe konnte ein Sprecher keine Angaben machen.