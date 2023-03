Kühlmittelaustritt in einer Schulmensa

Bei einem Kühlmittelaustritt in einer Schulmensa in Wiesbaden sind am Donnerstag 25 Menschen leicht verletzt worden.

Nach Polizeiangaben hatten mehrere Schüler über Atemwegsbeschwerden geklagt, es kam zu einem Großeinsatz von Rettungskräften. Alle Verletzten konnten demnach ambulant versorgt werden. Ursache für den Austritt der Kühlmittel sei vermutlich ein technischer Defekt.