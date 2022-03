Ein Garagenbrand hat einen größeren Feuerwehreinsatz in Künzell ausgelöst. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten die Flammen schon auf das Wohnhaus übergegriffen. Der Hausbesitzer erlitt eine Rauchgasvergiftung.

In Künzell-Dietershausen (Fulda) ist in der Nacht zum Mittwoch eine Garage in Brand geraten. Das Feuer sei gegen 1 Uhr ausgebrochen und habe auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen, teilte die Polizei mit. Die vier Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen.

Ein Nachbar hatte zuvor einen lauten Knall gehört und das Feuer bemerkt. Der 52 Jahre alte Hausbesitzer konnte die in der Garage geparkten Fahrzeuge - zwei Pkw, einen Traktor und ein Motorrad - retten und beteiligte sich anschließend an den Löscharbeiten. Dabei erlitt er eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Brandursache unklar

Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Insgesamt waren 70 Einsatzkräfte beteiligt. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wird auf rund 350.000 Euro geschätzt.