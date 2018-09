Es war strenger Winter, als Kuh Elsa bei Marburg floh. Acht Monate und zahlreiche Polizeieinsätze später ist ihr Versteck aufgeflogen.

Nach acht Monaten auf der Flucht ist die Kuh Elsa wieder zurück in den heimischen Stall bei Fulda gebracht worden. Sie sei einem Landwirt in Niederlaasphe (Kreis Siegen-Wittgenstein) aufgefallen, teilte die Polizei in Marburg am Freitag mit.

Der Bauer hatte demnach die Köpfe seiner Rinderherde gezählt und gemerkt: Da steht eine Kuh zu viel auf der Weide. Elsa war im Februar bei Biedenkopf ausgebüxt, nachdem sie in einen Transporter umgeladen werden sollte.

Lange Wanderschaft

Die Kuh hatte Schlagzeilen gemacht: Sie war häufig in der Umgebung gesehen worden; 15 Mal musste die Polizei wegen ihr ausrücken.

Gefangen werden konnte sie jedoch nicht. Nach längerer Wanderschaft schloss sie sich freiwillig der Kuhherde in Niederlaasphe an. Sie konnte anhand der Ohrmarke identifiziert werden.

Sendung: hr4, 14.9.2018, 17.30 Uhr