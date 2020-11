Erst bepöbelte er Kunden, schlug dann auf einen Mitarbeiter ein und verletzte einen jungen Mann lebensgefährlich mit einem Messer: Nach dem Gewaltausbruch eines Mannes in einem Getränkemarkt in Nauheim ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen versuchter Tötung.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Polizei ermitteln wegen versuchter Tötung gegen einen 38-jährigen Mann, der am Wochenende mehrere Menschen in einem Getränkemarkt in Nauheim (Groß-Gerau) attackiert haben soll. Wie die Behörden am Montag mitteilten, sitzt der mutmaßliche Gewalttäter wegen des Verdachts der versuchten Tötung in Untersuchungshaft.

Laut Vorwurf hatte er am Samstagnachmittag unvermittelt andere Kunden in dem Markt belästigt. Als ein Mitarbeiter eingriff und die Polizei rief, soll er diesen geschlagen, getreten und ihm sein Handy entrissen haben.

Opfer außer Lebensgefahr

Der 38-Jährige flüchtete daraufhin und soll beim Verlassen des Getränkemarkts auf einen 18 Jahre alten Kunden eingestochen haben. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen, sein Zustand sei aber nicht mehr kritisch, hieß es am Montag.

Beamte ermittelten die Adresse des mutmaßlichen Angreifers, der mit seinem Auto vom Tatort geflüchtet war, und nahmen ihn noch am Samstagabend fest. Dabei biss der 38-Jährige einen Polizisten und verletzte ihn leicht. Die Hintergründe für den Gewaltausbruch waren am Montag noch unklar.

Sendung: hr4, 30.11.2020, 12.30 Uhr