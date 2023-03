Streifenpolizisten haben einen mit drei Tonnen Kupferkabel beladenen Transporter in Gernsheim (Groß-Gerau) gestoppt und die beiden Fahrer festgenommen.

Den Beamten fiel der Wagen in der Nacht zu Montag auf. Bei der Kontrolle kam der Verdacht auf, das Metall könne gestohlen sein. Tatsächlich stamme ein Teil davon aus einem Einbruch in einem Wasserwerk, meldete die Polizei am Dienstag. Beim Rest suche man die Herkunft.