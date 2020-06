Das brennende Kurhaus in Bad Wildungen

Das brennende Kurhaus in Bad Wildungen Bild © hessennews.tv

Kurhaus in Bad Wildungen steht in Flammen

Dichte Rauchwolke über Bad Wildungen: Dort brennt das leerstehende Kurhaus. Die Feuerwehr warnt Anwohner vor dem Rauch.

In Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg) brennt seit dem Freitagnachmittag das Kurhaus. Wie die Feuerwehr mitteilte, ist die Ursache noch unklar. Verletzt worden sei nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Das Gebäude steht seit längerer Zeit leer. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch nicht klar. Die Feuerwehr bat Anwohner wegen der Rauchentwicklung, Fenster und Türen zu schließen und Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Autofahrer sollen das Gebiet großräumig umfahren.

Pflegeheim gleich nebenan

Die Einsatzkräfte hätten ein direkt an das Gebäude anschließendes Wohn- und Pflegeheim vor einem Übergreifen der Flammen bewahrt, berichtet die Waldeckische Landeszeitung in ihrer Online-Ausgabe. Das Gleiche sei der Feuerwehr auch zugunsten der alten Säle des Hauses gelungen, in denen früher größere Kultur- und Tanzveranstaltungen stattgefunden hätten.